凌濤被控論文抄襲 486先生4字搶先評論

旅美教授陳時奮指凌濤（如圖）取得交通大學企管碩士論文，涉及大規模抄襲，應自我了斷、主動向交大自首，並繳回作弊取得碩士學位。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮19日在臉書發文指稱，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤的交通大學企管碩士論文涉及大規模抄襲，質疑凌濤指控前農業部長陳吉仲抄襲時義正詞嚴，儼然是匡正社會風氣的「道德聖人」，但其實是「雞鳴狗盜之徒」，完全經不起誠信的檢驗。

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對此，凌濤昨晚回應表示，2022年他檢驗新竹市前市長林智堅論文，遭綠營及桃園市前市長鄭文燦人馬檢舉，當時立即出席陽明交大學倫會，並經過審查認證無涉抄襲，他奉勸綠營不要輸不起，找一些舊聞炒作，還嫌翻車不夠多次嗎？

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自陳延昶臉書）

今（20）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶透過個人臉書轉貼凌濤被指控抄襲相關報導，有趣的是，486先生耐人尋味沒有做出任何評論，他只留下4字「哈哈哈哈」，短短發文1小時按讚人數高達6百多人。

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陳時奮在發文表示，多家媒體報導，凌濤誹謗陳吉仲抄襲的有罪判決，被高院的二審推翻了；凌濤在臉書高調歡慶，還對媒體喊話要給台灣最高的檢驗環境，台灣是應該要有最高的抄襲檢驗環境，因為政治人物抄襲是最大膽的欺騙。

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陳時奮直言，「凌濤取得交通大學企管碩士的論文，涉及大規模的抄襲，依照凌濤檢驗他人抄襲的標準，他應該自我了斷，主動向交大自首，並繳回作弊取得的碩士學位。」

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