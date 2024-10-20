《此時此刻》9項全槓龜！郭雪芙曝遺珠心情 楊銘威吐槽方志友「就妳沒得」

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix影集《此時此刻》入圍金鐘9項大獎，包括賈靜雯、郭雪芙角逐戲后，劉俊謙入圍戲王，Lulu、許莉廷入圍新人獎，以及楊銘威入圍男配角等，卻全數槓龜，讓人不禁想到同一個製作公司百聿數碼2022年製作的夯劇《華燈初上》，入圍10項金鐘也是全落榜的結果，幸好劉俊謙、郭雪芙、Lulu、楊銘威和許莉廷昨出席慶功宴時態度都頗為豁達。

劉俊謙（左起）、郭雪芙、Lulu、許莉廷以及楊銘威拿著「空氣獎盃」安慰落榜的自己。（記者陳逸寬攝）

楊銘威和方志友這對夫妻檔今年分別入圍男女配角獎，也雙雙落榜，但方志友的《有生之年》獲六大獎，楊銘威不安慰老婆，反虧她：「他們全部都得獎了，就妳沒得。」方志友立刻回嗆：「我有金馬獎啊！」一來一回相當有趣。

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郭雪芙在女主角獎與楊貴媚一起進入最後一輪決選，評審認為郭雪芙「表現異於過去作品，讓人驚艷」，雖沒拿獎，郭雪芙聽聞評審的讚美很驚訝，她說戲裡飾演單親媽媽，「入圍就滿不容易，我覺得應該是角色的關係，嘗試不一樣的挑戰。」也感謝劉俊謙演出對手，相互丟球。

然而剛認愛洋男的郭雪芙被問到男友是否有死守金鐘獎，她害羞說：「我也是不清楚，他應該看不懂。」而劉俊謙首度闖入金鐘失利，談到心情，他說：「我覺得很榮幸，我跟雪芙只有一集，就不要這麼貪心。」

劉俊謙（左起）、郭雪芙、Lulu、許莉廷以及楊銘威都與金鐘擦肩而過，擺出哭哭臉代表失落心情。（記者陳逸寬攝）

此外，Lulu和許莉廷都與人生中唯一一次金鐘新人獎擦肩而過，只是金鐘評審薛聖棻點名心中最大的遺珠是小S和Lulu，認為她們最大的挑戰就是綜藝感的轉移，Lulu聽聞高品質的評價相當開心，直呼：「能和這麼專業的演員共同入圍就值回票價了。」

許莉廷被問到老闆柯震東得獎，自己卻落榜，老闆是否有跟她說些什麼安慰的話？許莉廷笑說，柯震東看起來非常從容，「我覺得老闆不會講安慰的話，我就只看到那條紅內褲放在桌上而已」。

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