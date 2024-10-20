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娛樂 電視

許瑋甯「金鐘領獎狂摸肚」爆有孕！本人現身解釋

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯、林依晨主演的夯劇《不夠善良的我們》入圍13項金鐘，最後拿下迷你劇女主角、男配角、造型設計和原創歌曲獎4項獎，許瑋甯、林依晨、賀軍翔和柯震東昨和導演徐譽庭一起出席慶功宴，許瑋甯透露老公邱澤傳了激動語音訊息：「恭喜妳！」而她上台領獎不斷摸肚子的舉動，有網友以為她懷孕，她聽聞立刻解釋：「我衣服太緊啦！」請大家多關注她的工作成就。

許瑋甯金鐘獎慶功。（記者王文麟攝）許瑋甯金鐘獎慶功。（記者王文麟攝）

林依晨敗給許瑋甯，她欣然接受，認為許瑋甯獲獎實至名歸，因她無論在看劇或是對戲，都覺得許瑋甯演出很放鬆，直呼：「瑋甯好棒！」許瑋甯則說自己一直很期待開出雙蛋黃，「想跟依晨手牽手上台，因為Rebecca（許瑋甯角色名）沒有簡慶芬（林依晨角色名）是不成立的，她們互相成就彼此。」

林依晨的老公得知她沒得獎，立刻傳訊息貼心打氣：「在我心中妳是永遠女主角，最棒的老婆和媽咪。」讓她感覺暖心，她29日將過42歲生日，老公也特地返台為她和女兒慶生，一家三口計畫去露營，享受大自然。

林依晨（右起）、蔡健雅、柯震東、許瑋甯、賀軍翔金鐘獎慶功。（記者王文麟攝）林依晨（右起）、蔡健雅、柯震東、許瑋甯、賀軍翔金鐘獎慶功。（記者王文麟攝）

而賀軍翔在《不夠善良》飾演中年男子，繳出人生代表作，可惜無緣獎項，他坦言第一次參與金鐘「感覺很可怕」，因從小就看頒獎典禮，沒想到真正在現場，到了頒獎環節的「入圍者五宮格」，全部攝影機全部放面前，他直呼：「本來很平靜，被現場氣氛搞得很緊張。」導演徐譽庭還特地向賀軍翔道歉，她說賀軍翔表現很好，但戲份佔作品比重比較少，可能就是沒得獎的原因之一。

此外，柯震東首度入圍金鐘就拿獎，他霸氣說：「我從來不會說入圍就是肯定，因為入圍就是想要得獎，只是能不能拿全看老天爺。」他也坦言接拍《不夠善良》前，因拍攝《乩身》被無人機傷到臉部，陷入一陣低潮期，甚至沒有參與劇組定裝，後來《不夠善良》已開拍一陣子，他才進組，「現場所有人都滿歡樂，很像家人存在，讓I人屬性的我越來越安心。」

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