張清芳哭了！當眾踢爆「老闆專寵江蕙」 內情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇東方不敗張清芳昨晚在小巨蛋開唱，她唱到招牌曲《燃燒一瞬間》，情緒激動哽咽噴淚，現場也首唱新歌《續集》，給足歌迷驚喜。

張清芳返場舉辦「TimeLESS演唱會 花見特別安可場」，特別首唱了新歌《續集》，感謝音樂人陳小霞為她量身打造這首歌曲。

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張清芳攻蛋舉辦「TimeLESS演唱會 花見特別安可場」演唱會。（上引娛樂提供）

張清芳透露，去年跟陳小霞相約聊天，意外發現陳小霞創作了超過3000首歌曲，她居然一首都沒有機會唱到。

張清芳接著開玩笑說：「這時候我就要怪桂姐（指點將唱片老闆）了，她都給江蕙唱，不給我唱。」很高興現在終於有機會唱到好友陳小霞的歌曲。

張清芳首唱新歌《續集》。（上引娛樂提供）

昨晚張清芳不忘感謝坐在包廂的恩師張小燕，她說：「因為您，我才認識了陳志遠老師，也因為您，他幫我量身定做了這首歌《你手中的清水燒》。」未來將繼續以音樂紀念逝世的陳志遠，「不管他在哪裡，每一場演唱會我都會唱這首」，令人感動。

張清芳繼高雄演唱會後，昨晚台北返場的安可再度現身，見到歌迷都沒離去，她直說：「台北場從來都沒有過安可，讓我很過意不去，因此今天特別換裝。」感謝粉絲一路來的支持。

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