吳慷仁奪金鐘「第一輪就勝出」 評審被問政治因素吐露原因

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘59昨晚落幕，由《有生之年》母子檔吳慷仁、楊貴媚獲得戲王、戲后，該劇拿下6大獎，甚是風光，然而吳慷仁近日簽約中國經紀公司，引發許多爭議，評審主任委員薛聖棻嚴正表示，「評審沒有考量政治因素，以作品說話」，指出吳慷仁從第一輪討論就是「優勢勝出」，後來是他和柯叔元討論到最後一輪。

至於女主角方面，評審討論最多的反而是《此時此刻》的郭雪芙，她的表現「異於過去作品」讓評審驚艷，但楊貴媚的演出獲得絕大多數認同，「她會勝出的原因是演出生活的鬆弛感，說服評審」。

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薛聖棻。（資料照，記者陳奕全攝）

此外，《此時此刻》入圍9項，女主角賈靜雯、郭雪芙和男主角劉俊謙，以及新人Lulu等人全都槓龜，評審表示他的遺珠反倒是小S，「小S和Lulu跟其他專業演員比起來，她們最大的挑戰是綜藝感的轉移，但她們在這兩部戲都發揮很好。」

至於《此時此刻》因主要演員的主要戲份各自都僅有1集，卻因今年賽制更改必須改報長劇集，相比其他人的完整故事主軸及敘事脈絡，沒有優勢，是否在這一點就輸了？評審解釋：「《此時此刻》不能講吃虧，它每一集都有串連，像是某集主角是他集的配角，我們會注重單集表現優秀與否，還有能量能不能超越其他人。」

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