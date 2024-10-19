金鐘59》楊謹華槓龜7次總算敲鐘 哽咽：這是在拍戲嗎？

楊謹華（攝影新聞組攝）



〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華八度入圍金鐘，今年總算「破蛋」了！她以愛奇藝影集《不良執念清除師》拿下金鐘59戲劇節目女配角獎，她邊哭邊走上台，眼淚完全止不住，一度哭到說不出話，表示往年入圍獎項時，會寫一張得獎感言，希望可以站上舞台分享，唯獨這次沒有準備，她直喊：「我真的沒辦法想像，這是在拍戲嗎？」

楊謹華說：「每次入圍的時候，都希望是自己，但是真的聽到那一刻，真的很不敢相信，是我嗎？」拿完獎到後台，她仍再三確認，「裡面寫的是我自己的名字嗎？」她突然想起忘了謝謝評審，不斷提醒媒體要寫進去，「拜託大家，我就這麼一個要求，謝謝他們（評審）給了我機會。」

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楊謹華（攝影新聞組攝）



楊謹華說，自己非常喜愛表演，雖然中間經歷過挫折、沒自信，但身邊還是有不少人鼓勵，也都無條件支持、包容她，「剛剛忘了說，我的家人、朋友，他們都是無條件主持我，他們很包容我，我這輩子最幸運的就是做演員這件事。」她不忘謝謝老公，「他是非常好的另外一半，他包容我很多，給我很多空間，讓我無後顧之憂，因為他常說『只要看到我快樂，他就會快樂。』」

楊謹華談到，前面7次沒得獎，她最捨不得的是，所有關心她的朋友和家人，「他們很想要安慰我的那個眼神，但今天不用了，今天看到你們都是很開心的對我笑，我就不用說『不好意思，讓你們擔心了。』今天不用了，YA，爽啦！」

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