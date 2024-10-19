金鐘59》都不是台灣人！孫盛希、陳勢安挑戰台語歌 林宥嘉怕尷尬：謝謝你們有反應

孫盛希（左）、陳勢安（攝影新聞組攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金鐘59頒獎典禮今晚隆重登場，金曲歌王Hush優美歌聲為典禮錦上添花，韓籍歌后孫盛希則搭檔馬來西亞歌手陳勢安挑戰台語、客語歌曲，誠意十足，更讓全場聽得如癡如醉。林宥嘉則擔任頒獎者，當場獻唱《浪費》，並感謝台下觀眾：「謝謝你們有反應！」

林宥嘉（攝影新聞組攝）

在頒發原創歌曲獎之前，孫盛希、陳勢安帶來此次獲得提名的5首歌曲，孫盛希首先出場，翻唱金曲歌后前輩蔡健雅為《不夠善良的我們》獻唱的主題曲《芬蘭距離》，接著陳勢安演唱《華麗計程車行》的《運轉人生》，再一同合唱《無罣礙》、《鹹魚》及《相濡以沫》，標準咬字聽得出來兩人下足不少功夫，成功征服全場觀眾的心。

請繼續往下閱讀...

孫盛希（攝影新聞組攝）

孫盛希表演前受訪表示：「這次也是我第一次唱別人原創OST歌曲，很有趣，其實也會有一點壓力，因為想要表現好，尤其面對台下這許多專業演員，希望今天都順利，這個表演對我很有意義，是我一直希望可以站上的舞台。」

由於這次挑戰台語，孫盛希表示為這個表演狂背歌詞，「尤其是台語，不想要讓大家覺得發音不準確，但因為我是韓國來的，希望盡量讓大家聽起來是準確的。」身為韓國華僑的她笑說，「我跟陳勢安都不是台灣人，所以就互看彼此然後相視而笑。這次表演有台語、客語很有趣，還在練習時問工作人員確定發音，希望唱起來是順的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法