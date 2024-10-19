林襄披絕美白紗露深V！「遭爆婚訊」鬆口未來規劃

林襄簽書會造型火辣。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕林襄今（19日）舉辦簽書會，以優雅公主風格露面，大秀深V、雪乳若隱若現相當性感，她分享拍攝寫真書的深刻印象，提到當時拍照過程一度起酒疹。

林襄提到，當時拍攝為了追求微醺感，林襄雖酒量不好，仍喝了半瓶水果酒，結果嚴重起酒疹，經紀人莉奈直呼是用生命在拍攝，「她就是越拍越癢越拍越癢，到後面是真的是用意志力在忍耐，拍攝一結束就趕快送她去洗澡。」

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林襄出席簽書會。（莉奈文創提供）

針對網路上傳出「林襄將結婚」，低調洽詢婚禮事宜，經紀人闢謠，強調沒有此事。活動現場聚集許多粉絲，還有從日本來的，讓林襄十分感動，「這場簽書會已經因為颱風延遲舉辦，延期還有這麼多粉絲來很開心。」

林襄過去曾投資日式餐酒館，日前傳出動保爭議，林襄提到餐酒館合作只到今年6月，「未來想要投資自己，要多愛自己一些，新消息就是正朝戲劇方面發展，有賀歲片，也有一般電影，明年就會問世。」

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