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15歲少年無照駕車釀3死！ 主播張雅琴不忍開轟

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市內湖區17日晚間發生一起重大車禍，1名15歲曾姓少年無照偷開祖父的休旅車外出，撞進東湖市場內一間臭豆腐店，導致機車騎士、店內共3人死亡。對此，主播張雅琴開轟，「完全不能接受」，並分析該少年行徑，直言「明明沒有駕照，為什麼想要去偷車、開車呢？」言詞間透露出她對這名少年行徑的不滿。

張雅琴痛批15歲少年無照駕駛。（翻攝自臉書、資料照）張雅琴痛批15歲少年無照駕駛。（翻攝自臉書、資料照）

張雅琴指出，這次15歲少年造成3人身亡，「少年犯當然不會被判死刑，他的刑期可能是3年到5年，接下來就是賠償的問題，但問題是對於家屬來講，我一條命你給我上千億都沒有用，我們要講這不是第一次，少年的無照駕駛過去也有，而且無照駕駛成年人也有，這就是一個法治的觀念，大家為什麼覺得你無照可以上路呢？」

張雅琴怒批肇事少年，「你沒有駕照，到底在開什麼車？」，她也透露，看見受害家屬受訪感到相當心酸，「他說我們小老百姓，我們能求償什麼呢？我們有什麼辦法呢？因為他知道是少年，少年也不會怎麼樣，那你要跟他要錢嗎？賠你一條命1千萬，但對家屬來講，一千萬算什麼？我的丈夫、我的爸爸，都沒有了」。

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