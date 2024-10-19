范冰冰爆主動求合作 直言「即便糟蹋成垃圾都奉陪」

范冰冰（右）和導演張吉安合作新片《地母》。（翻攝自張吉安臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星范冰冰日前赴馬來西亞拍攝新片《地母》，已於16日正式殺青，導演張吉安也在社群分享與范冰冰的合作經過，透露是她主動敲破冰點：「即便你將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底。」

導演張吉安和范冰冰昨（18）日在馬來西亞出席新片《地母》記者會，張吉安在臉書分享昨天有媒體友人私下追問為何那麼突然？他坦言其實一點都不突然，去年歲末就已逐步定案，只是沒公告，就連家人都不知道，甚至記者會也是上週才決定的，「其實一直以來的拍片習慣，盡可能從籌備到拍攝，都默默進行不張揚，以免干擾各方」。

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導演張吉安（右）誇讚范冰冰非常敬業。（翻攝自張吉安臉書）

張吉安透露去年12月在因緣際會下認識范冰冰，但完全沒帶任何劇本企劃過去，畢竟自己不曾跟有明星光環的演員合作，也自知拍的並非商業主流電影，沒想到范冰冰當下就毛遂自薦，主動破冰：「大家在影展紅毯上看到我的時候是明星，我的工作必須展現當下最佳狀態。拍電影時，即便你將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底。」最後也不忘誇讚范冰冰：「她非常敬業，配合度極高，感性通透、演繹伸縮很強，是值得再合作的好演員。」

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