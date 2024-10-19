小S曝詹仁雄喝到爛醉！起床驚聞他跌倒送醫：叫他回家不回家...

〔記者傅茗渝／台北報導〕第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮18日完美落幕，小S與派翠克雖無緣抱獎，但樂觀喊話再接再厲。而小S時隔6年重返綜藝，接續在《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》一展過往潑辣，製作人B2昨慶功驚喜宣布《熙娣想聊》第二季開拍在即。

小S主持《熙娣想聊》第二季，預計明年開拍。（記者潘少棠攝）

小S訪談節目《熙娣想聊》，與10位來賓聊出犀利又精彩的爆笑火花，一舉入圍第57屆電視金鐘獎節目類「綜藝節目主持人獎」，雖然最終落敗，卻成她重返主持的定心丸，B2也放話《熙娣想聊》第二季明年開拍，要跑遍全亞洲，「我決定了，把妳的朋友都挖出來。」小Ｓ驚喜之餘，被問到大Ｓ是否再擔製作人角色，她笑言：「我還沒問過她，畢竟她這個人很難捉摸。」

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過去製作人詹仁雄曬出與小S、蔡康永的合照後，讓外界期待《康熙來了》再次回歸，對此，小S再次表示經典無法超越，「可能做了會有一時的新鮮感，但美好的事物讓它停留在那。」而詹仁雄日前傳出參加老蕭婚禮跌倒昏迷送醫，小S回憶當天詹仁雄一下就喝茫，她見狀還特別提醒對方早點回家，孰料隨後爆出意外，她隔天醒來傳訊調侃「叫你回家不回家。」昨也引以為戒，直呼自己不碰酒。

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