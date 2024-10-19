晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

許效舜推測《超夜》擊敗吳宗憲關鍵 曝澎恰恰從頭哭到尾

〔記者侯家瑜／台北報導〕《超級夜總會》每每入圍金鐘獎都能拿獎，澎恰恰、許效舜師徒倆這次相隔12年帶著苗可麗再度敲鐘，感動不少支持多年的粉絲。許效舜昨和苗可麗一同出席慶功，透露澎恰恰因為隔天一早有工作就先搭機離開，也說得知得獎當下，他眼淚就止不住，從前台哭到後台，久久不能自已，「這個獎是強心針，給他很大的鼓勵。」

許效舜（左）、苗可麗慶功。（記者王文麟攝）許效舜（左）、苗可麗慶功。（記者王文麟攝）

評審主委劉思銘表示，《超級夜總會》是以一票之差勝過吳宗憲的《綜藝大熱門》，許效舜認為兩個節目的情感線不同，「可能我們有多一分，是因為我們經常錄VCR送給觀眾，或許這是上天的安排、評審的發現，我們只是盡力做好節目，因爲憲哥他們也很強，看到名單頭都先麻一半。」

被問到是否會把獎金分給負債中澎恰恰？苗可麗說：「澎哥一直都很努力，我相信正向的思考，會讓他往好的方向去，我不太想說要捐給他，好像他很慘什麼的，我相信現在很多人願意給機會，他會越來越好。」

左起為八弟、雷艾美、Max、黃仕傑。（記者王文麟攝）左起為八弟、雷艾美、Max、黃仕傑。（記者王文麟攝）

《上山下海過一夜之極島台灣》奪下益智及實境節目獎，主持群阿傑、雷艾美、Max和八弟昨也開心出席慶功，八弟笑說紅內褲真的奏效，爆料阿傑當天早上才在群組揪團一起買，所以2人有一起穿，不過阿傑表示Max、雷艾美完全對此事已讀不回，雷艾美則趕緊澄清說，自己禮服是鏤空設計才沒辦法穿紅內褲。

左起為胡宇威、王彩樺、夏和熙。（記者王文麟攝）左起為胡宇威、王彩樺、夏和熙。（記者王文麟攝）

王彩樺、夏和熙和胡宇威這次以《我們這一攤》首度入圍益智及實境節目主持人獎，雖然沒能獲獎，3人還是相當感激，王彩樺感謝每一位幫助過他們的攤位老闆、夜市市民；入圍兩項但都惜敗對手的胡宇威表示，雖然遺憾，但至少已讓世界看到台灣的美食；夏和熙透露這次為了典禮幾乎沒有吃東西，5天就瘦了3公斤，餓到頭昏眼花之餘，還一度把頭埋進一桶冰塊，想盡一切辦法消水腫。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中