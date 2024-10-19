許效舜推測《超夜》擊敗吳宗憲關鍵 曝澎恰恰從頭哭到尾

〔記者侯家瑜／台北報導〕《超級夜總會》每每入圍金鐘獎都能拿獎，澎恰恰、許效舜師徒倆這次相隔12年帶著苗可麗再度敲鐘，感動不少支持多年的粉絲。許效舜昨和苗可麗一同出席慶功，透露澎恰恰因為隔天一早有工作就先搭機離開，也說得知得獎當下，他眼淚就止不住，從前台哭到後台，久久不能自已，「這個獎是強心針，給他很大的鼓勵。」

許效舜（左）、苗可麗慶功。（記者王文麟攝）

評審主委劉思銘表示，《超級夜總會》是以一票之差勝過吳宗憲的《綜藝大熱門》，許效舜認為兩個節目的情感線不同，「可能我們有多一分，是因為我們經常錄VCR送給觀眾，或許這是上天的安排、評審的發現，我們只是盡力做好節目，因爲憲哥他們也很強，看到名單頭都先麻一半。」

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被問到是否會把獎金分給負債中澎恰恰？苗可麗說：「澎哥一直都很努力，我相信正向的思考，會讓他往好的方向去，我不太想說要捐給他，好像他很慘什麼的，我相信現在很多人願意給機會，他會越來越好。」

左起為八弟、雷艾美、Max、黃仕傑。（記者王文麟攝）

《上山下海過一夜之極島台灣》奪下益智及實境節目獎，主持群阿傑、雷艾美、Max和八弟昨也開心出席慶功，八弟笑說紅內褲真的奏效，爆料阿傑當天早上才在群組揪團一起買，所以2人有一起穿，不過阿傑表示Max、雷艾美完全對此事已讀不回，雷艾美則趕緊澄清說，自己禮服是鏤空設計才沒辦法穿紅內褲。

左起為胡宇威、王彩樺、夏和熙。（記者王文麟攝）

王彩樺、夏和熙和胡宇威這次以《我們這一攤》首度入圍益智及實境節目主持人獎，雖然沒能獲獎，3人還是相當感激，王彩樺感謝每一位幫助過他們的攤位老闆、夜市市民；入圍兩項但都惜敗對手的胡宇威表示，雖然遺憾，但至少已讓世界看到台灣的美食；夏和熙透露這次為了典禮幾乎沒有吃東西，5天就瘦了3公斤，餓到頭昏眼花之餘，還一度把頭埋進一桶冰塊，想盡一切辦法消水腫。

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