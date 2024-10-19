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娛樂 電視

Energy炸翻了！交鋒舞蹈天團「集體16蹲」 台日聯手噴高潮

〔記者邱奕欽／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，更邀來睽違22年在今年元旦回歸樂壇的Energy，與來自日本的人氣舞蹈天團Avantgardey搭檔，台日合作《星期五晚上》並集體大跳16蹲，讓許多在場的觀禮人都忍不住隨著氣氛扭動身體，成功為典禮掀起一波高潮。

Energy與Avantgardey合體表演《星期五晚上》並集體大跳16蹲，為節目類金鐘獎頒獎典禮掀起高潮。（攝影新聞組攝）Energy與Avantgardey合體表演《星期五晚上》並集體大跳16蹲，為節目類金鐘獎頒獎典禮掀起高潮。（攝影新聞組攝）

Energy團員坤達、阿弟、書偉、牛奶、Toro，暌違22年復出再度喚起粉絲追星熱，昨晚在本屆金鐘獎頒獎典禮帥氣登場，一連嗨唱《二次西游》、《放手》和《星期五晚上》，沒想到此時享譽全球的大阪舞蹈天團Avantgardey突然驚喜登台，整齊劃一的舞蹈及特技動作，數度讓全場驚呼聲連連。

緊接著，Energy和Avantgardey一起表演《星期五晚上》，巧妙呼應典禮正是星期五晚上，台日強強聯手集體16蹲，為典禮噴出一波高潮氣氛，氣勢強大到讓在場的人，都忍不住隨著音樂擺動身體，連收看直播的網友們都被渲染直呼：「差點一起跳！」

Energy在典禮落幕後，公開向Avantgardey致謝，貴為天團仍展現紳士風度立刻被讚爆。（翻攝自臉書）Energy在典禮落幕後，公開向Avantgardey致謝，貴為天團仍展現紳士風度立刻被讚爆。（翻攝自臉書）

Energy在金鐘獎節目類頒獎典禮圓滿落幕後，於深夜透過社群媒體曬出一張2組團隊的集體合影，更感性致謝道：「很榮幸能跟大阪女子舞蹈天團Avantgardey一起完成『都在浪上』特別演出、大跳16蹲！真是讓人興奮又難忘的星期五晚上！」貴為天團卻不失禮貌的風度，立刻被網友們大力讚爆。

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