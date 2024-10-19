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娛樂 電視

曾國城3度敲鐘「未破陪榜魔咒」 鬆口心聲：很心虛

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆節目類金鐘獎圓滿落幕，曾國城與巴鈺主持《女王大人》3度敲鐘「綜藝節目主持人獎」，不過最後仍與獎項擦身，由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持的《超級夜總會》拿下，昨兩人出席慶功宴，曾國城則表示，節目被評審看到並入圍就很感謝了，不過也說節目入圍的是「綜藝節目」讓他有點意外。

曾國城（右）、巴鈺落榜不氣餒。（緯來提供）曾國城（右）、巴鈺落榜不氣餒。（緯來提供）

曾國城與巴鈺搭檔7年，過去以《一袋女王》兩次入圍第54、55屆金鐘獎，這次以緯來綜合台《女王大人》第3度叩關，沒想到這次仍未打破「陪榜」魔咒，曾國城坦言入圍綜藝節目有點意外，提到跟其他節目諸如《超級夜總會》、《綜藝大熱門》在一起比，「原來我們是綜藝節目，是不是應該在節目裡面增加一點舞蹈，說實話也很心虛」，對於落馬相當看得開。

曾國城去年走紅毯時與黃豪平玩趣味遊戲，抽籤抽到「得金鐘」果真順利拿獎，這次同樣抽中卻失靈，曾國城直呼那本來就是黃豪平的魔術道具，「上次騙我，後來才告訴我是道具。」還說上次拿獎時，還在台下得意認為這就是天意，不禁自嘲是傻子。

巴鈺則說自己抱持著參加同樂會的心情，電視人辛苦了一年可以來參加好好放鬆，這次面對頒獎心情很淡定，但也說「不失望」是騙人的，「我愛電視產業、我愛電視娛樂圈，我想把骨頭埋在這裡，所以當然希望被看到。」

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