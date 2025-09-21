晴時多雲

娛樂 最新消息

代言全下架！全智賢《暴風圈》引爆爭議 疑遭中國全面封殺

全智賢主演韓劇《暴風圈》卻陷入爭議。（資料照）全智賢主演韓劇《暴風圈》卻陷入爭議。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「國民女神」全智賢因《我的野蠻女友》與《來自星星的你》爆紅，近年再度回歸小螢幕，攜手姜棟元主演韓劇《暴風圈》。該劇上檔後，連續奪下韓國、台灣與香港收視冠軍，原本口碑熱烈，卻在第4集播出後陷入爭議。

全智賢在劇中一句「為什麼中國會偏好戰爭？」的台詞，加上畫面呈現「大連骯髒雜亂」的場景（實際取景地為香港），迅速點燃中國網友怒火。風波延燒下，《暴風圈》在中國豆瓣的評分從7.1分急跌至4.2分，不只影響劇集評價，也波及她的代言事業。

全智賢身為 La Mer 全球品牌大使，中國官方微博相關內容已被清空；另一精品品牌 PIAGET 伯爵也緊急撤下她的代言廣告。值得注意的是，就在今年5月，全智賢才受邀出席 PIAGET 在北京舉辦的發表會，當時驚豔紅毯造型還被譽為「教科書級典範」，如今卻因戲劇爭議，商業價值受到重創。

部分粉絲認為，全智賢可能是遭劇組設計，「她應該很難過，被導演害慘了」，也呼籲外界不要將矛頭完全指向她。不過，從「國民女神」到如今深陷輿論暴風眼，全智賢能否平安度過這場危機，仍是外界矚目的焦點。

點圖放大header
點圖放大body

