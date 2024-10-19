最美貂蟬回歸！任容萱重現15年前《終極三國》 網友嗨喊：長一樣漂亮

〔記者蕭方綺／台北報導〕任容萱過去演出戲劇《終極三國》的貂蟬，近期接下三國遊戲，拍攝代言形象影片，重現劇中貂蟬的學生服形象，喚醒大家對經典劇集的美好回憶。相隔15年再扮貂蟬，也讓網友們紛紛在影片底下留言，「任容萱欸，怎麼長得還是一樣漂亮必須支持一波。」掀起一波回憶殺。

任容萱為手遊代言穿上古裝扮演貂蟬。（三國群英傳-鴻鵠霸業提供）

儘管過了15年，任容萱外貌還是幾乎與當年沒有差異。她開心地表示：「很榮幸能受邀擔任代言人，穿上古裝後動作都會不自覺地變得優雅，姿態更加端莊！」

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任容萱拍攝廣告時，被導演問道如果能搭乘時光機回到三國時期，她最想輔佐的君主是哪一位時，任容萱不假思索地說道：「如果能回到三國，我會選擇輔佐劉備，因為我想跟諸葛亮比比看，誰比較聰明！」

任容萱穿高中制服無違和。（三國群英傳-鴻鵠霸業提供）

而她也透露這次再度飾演貂蟬讓她既興奮又感慨，因為工作滿檔的她經常都是玩遊戲紓壓，並指出：「我不喜歡一個人玩，我最愛跟網友組隊打團體戰，尤其是需要動腦的策略型遊戲，可以讓我暫時脫離現實生活的煩惱。」

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