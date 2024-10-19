舒米恩脊髓神經壓迫緊急動刀 雙手麻痺無力工作停擺

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Suming」舒米恩為了電影，攜手配樂大師柯智豪譜寫插曲《一言不合》，他以自身歷經作為啟發，把身體開刀後的疼痛轉化成旋律，「這是一首在生病期間而產生靈感的歌，描述現實生活中的自己與理想生活中的自己彼此之間的衝突對話，如同當下我的身體正在跟我的靈魂『一言不合』。」

舒米恩在生病開刀後，有了新的體悟。（東橫一有限公司提供）

舒米恩在今年歷經脊髓神經壓迫，開刀治療後有了體悟，笑稱當自己生病時，才能感受到身體與靈魂之間的拉扯與衝突。

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回想當初復健期間也是各種折磨，不僅雙手麻痺無力沒有知覺，左手更嚴重到無法控制手部動作，行動也變得緩慢，舒米恩表示：「當時身體糟糕的狀態也影響到自己，除了工作被迫停擺，生活作息也變得很不方便，以至於心理受到嚴重影響。」

柯智豪也在電影客串男主角郭品希的爸爸。（東橫一有限公司提供）

這場大病讓舒米恩意識到身體對他進行強大反撲，卻也意外產生靈感完成歌曲創作，他接下了柯智豪的合作邀約，《一言不合》成了電影《為我辦一場西式的喪禮》片中插曲。

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