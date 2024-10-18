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娛樂 電影

金鐘59》納豆證實痊癒！合體阿KEN「鬥嘴鼓」 掀回憶殺看到哭

納豆（右）與阿KEN。（攝影新聞組攝）納豆（右）與阿KEN。（攝影新聞組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，納豆與同期出道的阿KEN擔任頒獎人，也是他大病初癒後首度現身的大型典禮，兩人攜手擔任頒獎人頒發「生活風格節目獎」與「節目類剪輯與導演獎」，納豆證實自己已康復，兩人互動也掀起回憶殺，讓網友看到哭。

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納豆與阿KEN搭檔主持多年，卻於2022年因腦出血住院開刀，爾後積極復健並重返工作崗位，阿KEN先關心詢問：「這兩年你的生活怎麼樣啊？」納豆則不諱言：「我的生活啊！就生病啊，不過現在已經好了OK！謝謝大家，Thank You！」證實自己已經完全康復。兩人在台上你一言我一語，「鬥嘴鼓」互虧彼此逗樂在場所有觀禮人，也讓線上觀看直播的網友們動容不已，直言：「真的好懷念！」、「這段我看到哭，根本回憶殺！」

據了解，納豆在大病初癒後重返螢光幕前，不過手上的工作相較於以往明顯減少許多，他今年初才宣布回歸《全員請上車》，不過6月起似乎就再也沒見過他的身影，目前固定參與的節目只剩《食尚玩家》，至於《同學來了》、《完全娛樂》則是有受邀才會去主持。

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