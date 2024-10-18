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金鐘59》Energy搭舞蹈天團Avantgardey重現16蹲！ 網友眼尖抓包「Toro少2蹲」

Energy搭舞蹈天團Avantgardey重現16蹲！（攝影新聞組攝）Energy搭舞蹈天團Avantgardey重現16蹲！（攝影新聞組攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕男團Energy復出再度喚起粉絲追星熱，今年在綜藝金鐘獎頒獎典禮搭檔來自日本大阪的舞蹈天團Avantgardey，夯唱《二次西游》、《放手》和《星期五晚上》，台日合作16蹲，舞蹈特色俐落動感，網友笑稱Avantgardey整齊劃一的動作宛如一群鬼娃娃，但也有眼尖網友抓包Toro少了2蹲。

Energy搭舞蹈天團Avantgardey重現16蹲！（攝影新聞組攝）Energy搭舞蹈天團Avantgardey重現16蹲！（攝影新聞組攝）

Avantgardey今天下午彩排時，被問覺得Energy成員之中誰最帥？她們表示每個都帥選不出來，接著則搞笑回覆：「因為自己非常喜歡吃鮪魚，所以選擇Toro。」

Energy搭舞蹈天團Avantgardey重現16蹲！（攝影新聞組攝）Energy搭舞蹈天團Avantgardey重現16蹲！（攝影新聞組攝）

當得知Energy平均年齡超過40歲後，Avantgardey非常驚訝地說：「看不出來！」也不會覺得體力上有落差，只覺得他們的舞蹈非常帥、非常有活力，反而覺得自己「不能輸他們」。

網友眼尖抓包「Toro（中）少2蹲」！（攝影新聞組攝）網友眼尖抓包「Toro（中）少2蹲」！（攝影新聞組攝）

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