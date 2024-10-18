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娛樂 亞洲

易建聯不寂寞！ 小商人：民眾黨議員也找三性妹子

中國退役球星易建聯疑似找第三性買春。（星島日報提供）中國退役球星易建聯疑似找第三性買春。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在美國NBA服役的中國球星易建聯被爆出疑似花費1500美元（約新台幣4.8萬元）找跨性別者買春，熟悉相關產業的網路紅人小商人也在社群發文，表示：「找三性妹子各位真的不要太驚訝，在台灣有位民眾黨議員也是有過類似情況。」

易建聯曾經在NBA的湖人隊打過球。（資料照，路透）易建聯曾經在NBA的湖人隊打過球。（資料照，路透）

小商人說：中國籃球球星易建聯花1500鎂（美金）找三性妹子的事情，在對岸鬧很大，雖沒有官方證實，不過新聞裡的數字正確。小商人進一步透露：「通常在國外的外圍（中國講兼差妹子的名稱），都是1500這個數字開價是沒錯的，各地區幣別不同而已（新幣、加幣、美金、歐元）。」易建聯買春資訊外流，小商人則評價：拍客人這個行為不可取，估計這妹子再來沒有人敢發客人給她了。

相關新聞：中國NBA退役球星易建聯嫖娼案女主角出面澄清 黑歷史被挖出

原以為這樣就夠勁爆了，沒想到小商人又補充了一段讓人吃驚的瓜，他說：「找三性妹子各位真的不要太驚訝，因為在台灣有位民眾黨議員也是有過類似情況。」最後小商人認為：性癖冷門可以，各位要健康地看待這件事情，但是小弟在這邊以執業多年的辛苦人建議，出外玩，套子都要戴，安全性行為，保護你與她／他。

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