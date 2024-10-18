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娛樂 最新消息

金鐘59》胡宇威大放閃彈！ 陳庭妮「敏感部位」種草莓當幸運物

胡宇威。（攝影新聞組攝）胡宇威。（攝影新聞組攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘59節目類頒獎典禮今（18日）晚於台北流行音樂中心正式登場，王彩樺、胡宇威、夏和熙以《我們這一攤》入圍益智及實境節目主持人獎，三人都是第一次入圍，胡宇威在星光大道受訪，透露身上留有老婆陳庭妮給的幸運物，他害羞說：「有老婆留的咬痕，在看不到的地方。」他笑著比右胸口，還在胸前比了大大的愛心。

左起：夏和熙、王彩樺、胡宇威。（攝影新聞組攝）左起：夏和熙、王彩樺、胡宇威。（攝影新聞組攝）

王彩樺爆乳亮相紅毯，笑說有貼Nu bar，不讓長輩掉下來，坦言走星光紅毯心情非常感動，這是她出道40年首次入圍金鐘，她語帶哽咽說：「很想哭，我一直很喜歡表演，表演是生命當中的一部分，全心奉獻給表演，我永遠不會退休，我愛這個舞台，我愛所有的觀眾，希望能療癒更多的觀眾，希望給粉絲更多的愛。」

王彩樺。（攝影新聞組攝）王彩樺。（攝影新聞組攝）

夏和熙自招沒穿內褲，直喊：「他們說沒穿比較容易。」王彩樺表示，沒準備幸運物，「交給心中的佛，順其自然。」透露老公看到她的服裝造型時，大讚：「妳今天梳這個頭很像台灣的李冰冰。」夏和熙聽到狂虧：「背面比較像。」他爆料王彩樺一直說自己不緊張，結果上禮車時手狂抖。

夏和熙。（攝影新聞組攝）夏和熙。（攝影新聞組攝）

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