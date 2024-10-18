黃曉明新歡黑料不斷噴出 葉珂激動否認是小三

男星黃曉明（右）與葉珂高調認愛。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕46歲中國男星黃曉明中秋節突然公開認愛網紅葉珂，同時曬出5克拉鴿子蛋鑽戒，煞是高調。兩人認愛沒多久網友開始不斷爆料葉珂黑歷史，包括葉珂先前曾結過婚、參加「天王嫂培訓班」、臉部「進廠維修」，甚至有人直指葉珂根本就是小三上位。

黃曉明認愛後葉珂黑料不斷。（星島日報提供）

2022年演藝圈爆發大事，黃曉明與「Angelababy」楊穎宣布離婚，同年5月就傳出黃曉明與葉珂熱戀，故外界認為葉珂應該是小三上位成功。中國網友曾在微博上發現一個名為「葉珂kerrr」的帳號，該帳號在2015年就發文並點名黃曉明：「我好愛你，哪天你休了楊穎，我定等你回來娶我！」截圖在網路上不斷瘋狂轉發，葉珂火速發文澄清，指稱「葉珂kerrr」是冒名假帳號，並稱：「非本人帳號，不要傳謠（散布謠言）了。」

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葉珂否認自己是小三。（星島日報提供）

即使葉珂出面澄清，事件仍未平息。葉珂近日再為「小三」傳言發聲，她說：「你們將心比心想一想，誰敢做他（黃曉明）的小三，你是瘋了啊不是三（小三）都被罵成啥樣，何況你真做三（小三）得罵成啥樣，你們覺得我也是挺聰明的人不會犯這種愚蠢錯誤！」文章發送到網路上之後，立刻登上熱搜第一位，可惜根本沒人相信葉珂所言，網友甚至指出葉珂眼神閃躲，就像個說謊的人，還有人更直戳盲點：「有小三會承認自己是三（小三）嗎？」

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