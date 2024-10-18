「日本國寶」登冰冰Show！陽帆一句話惹白冰冰狂翻白眼

楊哲（左起）、原田悠里與蔡佳麟。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週邀請日本演歌國寶原田悠里來到節目中，兩大台柱蔡佳麟以及楊哲躍升成主秀，一起跟日本國寶合唱。

原田悠里一開場展現驚人唱功，一連兩首《木曾路の女》、《港町ブルース》讓大家聽得如癡如醉，蔡佳麟與楊哲一起演唱《港町ブルース》的中文曲《誰來愛我》，讓原田悠里大讚蔡佳麟與楊哲是非常適合唱演歌的歌手。

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白冰冰提到原田悠里這次來台宣傳《2024演歌大賞台日慈善交流公益演唱會》，僅僅四天的時間，其中兩天在搭飛機中度過，一天則是私人時間，想要去吃芒果，另外一天就是來上《超級冰冰Show》。

白冰冰也說，演歌歌手氣勢與架式非常不一樣，一出場原田悠里就像女王，陽帆突然直呼：「一出場就是女王的就是冰冰姐啊！」讓白冰冰開心直呼：「我有這樣嗎？」眾人則虧陽帆今天有吃糖，沒想到陽帆隨即接話說：「我只是說說」，氣得白冰冰對他翻白眼。

吳新達（左起）原田悠里以及文香。（民視提供）

而節目為了歡迎原田悠里，特別企劃「經典翻唱日語金曲」橋段，邀請台灣老歌國寶文香跟原田悠里合唱《花笠道中》，兩大國寶對唱，堪稱節目高潮，讓大家聽得如癡如醉；其中《火影忍者疾風傳》片頭曲，更是邀請到坂上麻優來到節目中演唱，高亢的嗓音與穿透力讓大家印象深刻。

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