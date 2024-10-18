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鍾明軒擅闖校園拍片！害警衛被調職 校長發聲證實了

鍾明軒。（資料照，記者沈昱嘉攝）鍾明軒。（資料照，記者沈昱嘉攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒日前拍攝一對兩岸聯姻夫妻在台灣登記的過程，期間進入新竹高工使用已完工但尚未驗收的操場，之後卻傳出因而導致學校警衛被開除。校長今做出回應，表示因涉及校園安全，經向保全公司反映後，該名警衛遭到調離職務。

1名網友昨天在社群Threads發文指出，鍾明軒日前擅闖新竹高工校園跑個操場，害1名警衛被開除。然而，帶鍾明軒進入新竹高工的友人則在留言區回應，當時一行4人在放學後約下午5時19分進入新竹高工，進校時有遇到警衛，友人以校友身分說想介紹母校環境及過去經歷，而被同意進入，之後一行人就一直待在操場跑道上直到約5時49分離開。

鍾明軒和警衛究竟誰犯錯掀起網友討論，而新竹高工校長陳世程接受《中央社》訪問時表示，鍾明軒確實是在校友帶領下進入校園，有向警衛打過招呼，但警衛未進行人員登記也未向校方通報。

校長陳世程說，因校內有工程在進行，鍾明軒等人入校使用已完工但尚未驗收的操場，且鍾明軒等人也在校內進行拍攝，警衛未做好校園安全管制，加上過去有多次工作錯誤情形，經向外包保全公司反映後，將該名警衛調離職務。

由 @shen_.0404 發佈
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