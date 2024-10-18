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娛樂 日韓

李珠珢「拉鍊快爆開」抖胸！韓粉曬16秒片嗆：不可能去台灣

狂粉曬出李珠珢的影片，並說「李珠珢是不可能去台灣的」。（翻攝自IG）狂粉曬出李珠珢的影片，並說「李珠珢是不可能去台灣的」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓職起亞虎啦啦隊新星李珠珢（이주은），憑藉跳「三振舞」爆紅，先前隨隊來台參與中職富邦悍將主題日後，更是吸了一票台灣粉絲。然而，有一名粉絲分享一段李珠珢熱舞的影片，並挑釁台粉嗆聲，「李珠珢是不可能去台灣的」。

一名李珠珢的瘋狂粉絲特地創辦IG帳號，分享李珠珢相關內容，他16日上傳一段短片，畫面中李珠珢看起來十分青澀，留著一頭及腰長髮，並綁著可愛的雙馬尾，上身穿著細肩帶短版背心，下身穿著牛仔短褲，纖細的螞蟻腰讓人驚艷不已，她還跟著音樂跳著抖胸、扭臀舞蹈，完美呈現她優異的身材曲線，畫面瞬間吸引眾人目光。

不過，分享短片的網友卻意有所指地配文寫下，「再怎麼看，李珠珢是不可能去台灣的。」事實上，李珠珢來台的消息早已滿天飛，傳出台灣球團要簽下李珠珢，連南韓媒體都大肆報導台灣想挖角李珠珢的相關新聞。

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