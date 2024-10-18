恭喜！65歲陳昇要當阿公了 親揭喜訊：無比的幸福與期待

〔記者陽昕翰／台北報導〕65歲的陳昇近來好消息不斷，除了發行第13張專輯《大波浪》，更迎來了一個令人振奮的家庭喜事，就是要升格當阿公，這樁喜訊他與家人都期待多年，感到無比的幸福與期待。

陳昇分享喜訊，即將升格當阿公。（新樂園製作提供）

陳昇與新寶島康樂隊以專輯《大波浪》，反映生活中的各種挑戰與波折，象徵著每個人在生活中不可避免會遇到的巨大波浪，若能認真不畏懼的面對才有更多可能性。

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其實從9月起，陳昇就在苗栗舉辦5場名為「小波浪」的不插電音樂會，他表示，「作為一個表演的人，近距離的跟訴求的對象去理解彼此的需要很快就能回到創造、寫作的初衷。」

陳昇年底將在台北舉辦跨年演唱會。（新樂園製作提供）

歷經了短暫的蟄伏與修練，新寶島康樂隊再次集合，為了慶祝專輯的發行，陳昇將於10月19日下午兩點在苗栗後龍「苗栗客家圓樓」舉辦免費的新歌演唱會。

而在新歌演唱會之後，陳昇將繼續籌備第31年的跨年演唱會，期待與歌迷年底在台北相見。

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