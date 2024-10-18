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Snow Man新歌MV涉辱華 「1名字」讓小粉紅崩潰

Snow Man發表第4張專輯MV預告，其中一段畫面涉辱華。（資料照，翻攝自X）Snow Man發表第4張專輯MV預告，其中一段畫面涉辱華。（資料照，翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣偶像男團「Snow Man」10月30日即將推出第4張專輯《RAYS》，並在11月初開始日本5大巨蛋巡迴，不料，近日在YT發表的MV預告，卻遭中國網友批「辱華」，官方微博湧入大量留言要求道歉，MV緊急下架。

Snow Man新專輯預告中的一首KATANAMV，畫面中出現一把日本武士刀，刀上刻字疑似寫「昭和十五年 崗村寧次」，而岡村寧次是當年侵略中國的作戰指揮官，且刀上名字還是簡體字，此舉讓小粉紅瞬間崩潰喊「噁心！辱華！」，留言逼迫公司道歉、下架MV。

Snow Man新歌MV預告出現日本刀，刀上名字疑似是「昭和十五年 崗村寧次」。（翻攝自微博）Snow Man新歌MV預告出現日本刀，刀上名字疑似是「昭和十五年 崗村寧次」。（翻攝自微博）

面對批評聲浪，Snow Man發布道歉聲明：「因為影片內容不恰當，目前已經下架影片，非常抱歉，修正後會再度通知大家。」不過中國網友似乎對此聲明感到不滿，要求Snow Man所有成員以中文錄製道歉影片，還要開除相關人員。日本部分網友則認為，該把刀上的名字不像是寫著「岡村寧次」，而是「崗村宇水」，認為道歉的方式太過頭，心疼偶像遭挨轟。

Snow Man道歉聲明。（翻攝自X）Snow Man道歉聲明。（翻攝自X）

Snow Man道歉聲明。（翻攝自X）Snow Man道歉聲明。（翻攝自X）

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