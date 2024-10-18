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娛樂 電視

打火英雄轉職調酒師！夏騰宏拜世界級名師為師 酒吧實習「有意外收穫」

〔記者李紹綾／台北報導〕夏騰宏在紅杉娛樂製作出品的影集《妮波自由式》飾演調酒師，劇組在開拍前請來調酒老師與他一對一教學，更針對手部動作來回示範。除了調酒動作的講究，他花費大量時間尋訪台北各式酒吧，總是選擇吧台區位置，冒充顧客近距離觀察調酒師的一舉一動，他笑稱：「調酒師應該覺得我一直在打量他們，又不主動靠近，讓我意外被請了好幾次酒，也算是意外的收穫。」

夏騰宏拜世界級調酒名師為師，為《妮波自由式》變身為調酒和調情高手。（紅杉娛樂提供）夏騰宏拜世界級調酒名師為師，為《妮波自由式》變身為調酒和調情高手。（紅杉娛樂提供）

為了熟悉前台工作及調酒手勢，夏騰宏還透過開店的朋友，借用打烊時段練習姿勢，敬業程度連調酒師都被妥妥地圈粉。他透露從《火神的眼淚》的打火英雄到《妮波自由式》酒吧調酒師，飾演職人類型的角色總讓他散發出額外的專業魅力，這回在戲裡還藉著調酒師身分，透過調酒傳遞情意給他心儀的對象，實在是新形態告白。

此外，為了不與市面上的調酒口味重疊，劇組更重金禮聘世界級王牌調酒師Allen創作8款為戲量身打造的調酒，分別以呼應愛情裡各種關係的「3P」調酒、總是一起耍蠢的友情萬歲調酒「VIB」（Very Important Bitches），甚至是用調酒傳情的「人魚的眼淚」，兼具視覺且挑逗味蕾的創新調酒，戲裡戲外都備受期待，讓飾演調酒師阿介的夏騰宏表示「做到這個程度真的可以開酒吧了啦！」

《妮波自由式》11月1日起，每週五晚間9點於Hami Video、MyVideo、friDay影音上架新集數，11月8日於GagaOOLala上架1到5集、11月22日上架6至10集。

☆飲酒過量，有害健康☆

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