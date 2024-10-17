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娛樂 音樂

百合花厲害了！征戰釜山搖滾音樂節 靠「這一招」收服韓粉

百合花赴韓國參加「2024 釜山國際搖滾音樂節」演出。（台視提供）百合花赴韓國參加「2024 釜山國際搖滾音樂節」演出。（台視提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2024 GMA金曲國際音樂節」策略聯盟持續協助臺灣優秀音樂人與國際接軌，台灣本土搖滾樂團百合花日前赴韓參加「2024 釜山國際搖滾音樂節」，成員開心分享：「釜山音樂節的聽眾都很投入，即便不熟悉的音樂也會隨著旋律搖擺，這對表演者來說是最棒的狀態。」

百合花今年去了韓國、加拿大及日本表演，逐漸累積國際巡演經驗，每一次他們的海外巡演都有一個慣例，就是把其中一首曲目翻譯成當地語言演唱，為的就是能夠讓各國樂迷可以有賓至如歸的感受。

百合花到海外開唱，累積國際巡演經驗。（台視提供）百合花到海外開唱，累積國際巡演經驗。（台視提供）

百合花這次把歌曲《藝術家》改編成韓文版，更COVER了韓國經典老歌《百歲人生》，團員表示，演唱時看到台下歌迷聽到熟悉的旋律和歌曲，反應都非常熱烈，最後更一起大合唱。

「2024 GMA金曲國際音樂節」策略聯盟持續將台灣流行音樂推廣至國際市場，11月另類R&B王子「鶴The Crane」也將接力前往泰國「Monster Music Festvial」演出。

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