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娛樂 歐美

「一世代」連恩懷抱遺憾離世 隊友媽媽哀痛：他只是個孩子

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）驚傳墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）驚傳墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）驚傳墜樓身亡，享年31歲，消息傳來不少心碎歌迷聚在一起為連恩祈禱。最希望一世代重組的連恩，還等不到願望成真就離開人世，讓人感到遺憾，因為他過去多次提到超希望一世代重組。

英國天團一世代（One Direction）曾席捲無數少女心。（美聯社）英國天團一世代（One Direction）曾席捲無數少女心。（美聯社）

2010年成軍的一世代，由5個帥氣陽光男孩組成，其經典歌曲如〈What Makes You Beautiful〉、〈One Thing〉、〈Live While We're Young〉、〈Story of My Life〉、〈Night Changes〉、〈History〉都有超高傳唱度，一時席捲全球少女心。2015年人氣成員贊恩（Zayn）離隊，一世代也改以4人團體繼續歌唱之路，可惜2016年還是宣布暫時停止團體活動，成員各自單飛。

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2020年是一世代出道10週年，很多歌迷都以為成員們會聚集起來，當時細心的歌迷發現奈爾、連恩、哈利、路易都重新追蹤贊恩，試圖挽回他，連恩面對外界詢問更是信心滿滿的強調自己會做好重組的準備，並等待這天到來。

一世代團員哈利媽媽發文，稱連恩只是個孩子。（翻攝自IG）一世代團員哈利媽媽發文，稱連恩只是個孩子。（翻攝自IG）

連恩驟然離世，團員哈利的媽媽心痛之餘，忍不住在社群上發文，她發了一張大大的心碎的圖片，並寫著：「他只是個孩子……」可見十分悲傷且不捨。連恩近年飽受身心煎熬，但截至目前為止，過去一世代成員尚無人發文哀悼。

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