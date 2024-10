「一世代」連恩懷抱遺憾離世 隊友媽媽哀痛：他只是個孩子

英國天團一世代(One Direction)成員連恩(Liam Payne)驚傳墜樓身亡,享年31歲。(美聯社)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕英國天團一世代(One Direction)成員連恩(Liam Payne)驚傳墜樓身亡,享年31歲,消息傳來不少心碎歌迷聚在一起為連恩祈禱。最希望一世代重組的連恩,還等不到願望成真就離開人世,讓人感到遺憾,因為他過去多次提到超希望一世代重組。

英國天團一世代(One Direction)曾席捲無數少女心。(美聯社)

2010年成軍的一世代,由5個帥氣陽光男孩組成,其經典歌曲如〈What Makes You Beautiful〉、〈One Thing〉、〈Live While We're Young〉、〈Story of My Life〉、〈Night Changes〉、〈History〉都有超高傳唱度,一時席捲全球少女心。2015年人氣成員贊恩(Zayn)離隊,一世代也改以4人團體繼續歌唱之路,可惜2016年還是宣布暫時停止團體活動,成員各自單飛。

相關新聞:「一世代」連恩疑劈腿粉絲逼墮胎 毀滅爆料者竟是前未婚妻

2020年是一世代出道10週年,很多歌迷都以為成員們會聚集起來,當時細心的歌迷發現奈爾、連恩、哈利、路易都重新追蹤贊恩,試圖挽回他,連恩面對外界詢問更是信心滿滿的強調自己會做好重組的準備,並等待這天到來。

一世代團員哈利媽媽發文,稱連恩只是個孩子。(翻攝自IG)

連恩驟然離世,團員哈利的媽媽心痛之餘,忍不住在社群上發文,她發了一張大大的心碎的圖片,並寫著:「他只是個孩子……」可見十分悲傷且不捨。連恩近年飽受身心煎熬,但截至目前為止,過去一世代成員尚無人發文哀悼。

