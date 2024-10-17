吳慷仁突缺席金鐘獎 典禮主持人姚淳耀曝「流程影響」

姚淳耀（右）和吳慷仁在《模仿犯》中合作演出。（瀚草文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁以TVBS影集《有生之年》問鼎金鐘59戲劇節目最佳男主角獎，他自從宣布赴中國發展後，引發諸多爭議，原定出席19日的金鐘頒獎典禮，卻在活動前臨時喊卡。曾和吳慷仁合作Netflix影集《模仿犯》的姚淳耀擔任典禮當天的主持人，今（17日）出席Barbour形象店開幕，被問流程是否有受影響，表示沒受到太大影響，但有稍微修改入圍者的介紹橋段。

姚淳耀2016年以《在台灣的故事》獲金鐘51行腳節目主持人獎、2020年以《鏡子森林》獲金鐘55戲劇節目男主角獎，去年還以《模仿犯》入圍金鐘58戲劇節目男主角獎，此次竟晉升主持人角色，他坦言接到主持邀約時，猶豫了2天，深怕自己搞砸了，「但這也是一生一次忘不了的經驗。」加上月底即將邁入40歲大關，認為主持金鐘盛會是上天給予的禮物，「給自己一個挑戰，雖然很緊張、很焦慮，透過不斷的練習、討論，是以前沒學習過的經驗，真的獲得很多，對表演一定有幫助。」

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姚淳耀擔任典禮當天的主持人。（三立提供）

姚淳耀表示，看到今年的入圍名單，讓他直喊：「每一組都太強了，這一屆大家都好可怕。」至於主持典禮、坐台下等揭獎哪個較緊張？他覺得主持的壓力還是比較大，「這是入圍者的盛會，會以服務大家的心態，希望不要造成大家的困擾，讓大家賓至如歸，像來參加一場同樂會，畢竟這是大家都很看重的影視殿堂，很有壓力。」

談起準戲王，姚淳耀和傅孟柏、曾敬驊都是好友，兩人入圍時有特別恭喜，至於準戲后，他和楊貴媚、楊麗音擁有極佳交情，「都是很尊敬的前輩。」透露有去看方宥心的舞台劇，「她在舞台上很厲害，歌唱一流，劇場魅力很強大。」至於楊謹華是否有機會拿獎？他說：「有啊！她這次演的是喜劇角色，很不一樣。」

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