畢書盡變了！ 突陷入自我懷疑「爆出陰森感」

畢書盡（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡迎接年底發行全新專輯，繼上個月充滿正面能量的《My Hero》，這個月推出為電影量身演唱、驚悚恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》的主題曲《囚》，他一改情歌王子的演繹方式，以充滿戲劇張力、空靈狂放地演唱這首奇幻搖滾主題曲。

畢書盡（索尼提供）

畢書盡坦言受邀演唱之初，一度不確定自己是否可以勝任演唱這首歌，因為是第一次演唱驚悚片的主題曲，但邀請他的製作人阿沁掛保證他是適合人選，最後果然交出極佳成果。

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《囚》在編曲上融合古典交響與搖滾元素，進入副歌後，畢書盡的聲音轉變為強烈的搖滾風格，最終，隨著嘶吼式爆發，也讓整首歌的情感達到最高潮。

畢書盡（索尼提供）

他與阿沁的首次合作就碰撞出許多火花，阿沁直說：「當初在討論要找哪位歌手來詮釋時，就不假思索地決定邀請Bii，因為不管是在音域的寬廣度或在真假音的轉換上，Bii的聲音都非常適合這首歌曲。」畢書盡在錄音時，腦海中不斷想像著恐怖片那種陰森感，情感張力也愈唱愈到位，讓阿沁讚美：「Bii完全抓到這首歌要呈現的感覺。」

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