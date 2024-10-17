「一世代」連恩疑劈腿粉絲逼墮胎 毀滅爆料者竟是前未婚妻

英國天團「一世代」（One Direction）成員連恩（Liam Payne）驚傳死訊，享年31歲。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）成員連恩（Liam Payne）驚傳死訊，享年31歲。連恩近期因前未婚妻瑪雅亨利（Maya Henry）毀滅式爆料頻頻登上版面，飽受爭議的他被控訴是個恐怖情人，和前未婚妻分手後，還是不斷騷擾前未婚妻，逼得瑪雅只能向法院提出限制令。

瑪雅向《每日郵報》爆料，稱連恩是個恐怖情人，她說：「他一直不斷傳訊息，用不同的電話號碼塞爆我的手機。」

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連恩（左）與前未婚妻瑪雅。（路透）

2019年連恩和瑪雅公開戀情，隔年8月就甜蜜蜜的宣布訂婚，但兩人遲遲沒有步上結婚一途，反在2021年宣布解除婚約並分手。當時連恩對外界表達對自己很失望，因為自己一直在傷害別人。後瑪雅出版小說《Looking Forward》（暫譯：期待），內容描述女孩愛上流行歌手的故事，瑪雅強調：「小說是虛構的，但故事受到真實啟發」。

小說中的女孩和流行歌手看似幸福美滿，實際上卻在生活中經歷了墮胎、虐待、暴力、藥物濫用等問題，瑪雅也認為書中描述金玉其外敗絮其內的生活，跟她自己的經歷非常相似。

英國天團「一世代」。（美聯社）

瑪雅也用毀滅式爆料的方法對外宣稱連恩在交往期間仍連連劈腿，還會透過社群媒體和粉絲傳曖昧訊息。這些傳言讓連恩深受其擾，他曾對外表示「感到非常不知所措」。瑪雅也稱連恩情緒不穩定，經常口出惡言，且他自「一世代」單飛後，事情並不如預期順遂，健康也出狀況，多次因腎臟疾病住院。

警方是在傍晚時分接到緊急報案，當時報案者表示飯店內有位「可能因為藥物或酒精影響而情緒激動的男子」那人正是連恩，之後警方也釋出飯店房間內照片，裡頭只能用「混亂」形容，多項物品被砸毀之外，也有可疑藥物，警方表示將會對遺體進行驗屍。

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