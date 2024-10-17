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高顏質「宅女」終於開唱！最內向洪安妮喊話「帶上喜歡的人一起來」

洪安妮12月14日和21日將在台北、台中Legacy帶來全新專輯首演。（Legacy提供）洪安妮12月14日和21日將在台北、台中Legacy帶來全新專輯首演。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2024都市女聲Legacy系列演唱會第一波演出者洪佩瑜加場秒殺完售，緊接著將由創作女歌手洪安妮接手，12月14日和21日將在台北、台中Legacy帶來全新專輯首演，兩場演出於今日中午開賣，內向又宅的洪安妮喊話：「這次演出是你自己一個人來也不會覺得尷尬的演唱會，絕對是peace的氛圍，當然如果能帶上喜歡的人一起來更好！」

洪安妮的全新宅錄專輯《A Room in Brockley》，靈感來自於她在倫敦Brockley的房間中創作的經歷。「房間對我來說是很重要的創作空間，不同的房間會帶來不同的靈感和聲音，所以這次想把Brockley的房間搬到Legacy，讓大家感受到那段創作時光。這次演出將是她創作故事的延伸，讓觀眾一同進入她的內心世界。

洪安妮的全新宅錄專輯靈感來自於她在倫敦的房間中創作的經歷。（Legacy提供）洪安妮的全新宅錄專輯靈感來自於她在倫敦的房間中創作的經歷。（Legacy提供）

身為2024都市女聲新世代女性音樂人的代表，洪安妮的創作以「共感」為核心，她相信音樂是雙向的媒介，能透過音樂找到和她同頻的人，彼此支持。首度登上都市女聲的舞台，洪安妮分享：「我用音樂表達我的內心世界，也希望透過這些創作，能與大家產生共鳴，甚至在彼此的理解中得到力量。」

這次演唱會的曲目設計結合了新歌和經典曲目，不僅會演唱即將發布的新專輯作品，還將帶來深受粉絲喜愛的歌，如〈我喜歡你〉、〈可能是比較內向而已〉。暌違兩年再登Legacy舞台，她坦言這次的演出既緊張又期待，也熱情和歌迷喊話：「非常期待和大家一起分享這一年來的音樂旅程！」

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