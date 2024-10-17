晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

E奶琵琶女神丘涵車門被刮傷 當下竟然笑出來？

女子國樂「無双樂團」前琵琶手丘涵。（翻攝自IG）女子國樂「無双樂團」前琵琶手丘涵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女子國樂「無双樂團」前琵琶手丘涵憑藉著傲人E級胸圍與精湛琵琶功力闖出一片天，目前轉戰YouTube領域的她也經常透過社群與粉絲互動。近日她在限時動態表示自己車門被違規停車的人刮傷，對方在警方趕到之後還質疑丘涵可能闖紅燈，由於對方車主說法太奇葩，丘涵當下只能笑。

女子國樂「無双樂團」前琵琶手丘涵。（翻攝自IG）女子國樂「無双樂團」前琵琶手丘涵。（翻攝自IG）

丘涵當時綠燈右轉後，遇到一輛違規停放在紅線上的車輛，車主臨停下車買食物，買完就直接衝出來，造成丘涵車輛右側門整片刮傷。之後警方趕往現場處理，對方還反質疑丘涵「不確定小姐有沒有闖紅燈」，丘涵聽聞此言忍不住苦笑。

丘涵在限時動態敘述車禍經過。（翻攝自IG）丘涵在限時動態敘述車禍經過。（翻攝自IG）

在限時動態中，丘涵問：「如果我闖紅燈，不就代表你也闖紅燈了嗎？」因為兩輛車是同方向行駛，且對方違規停在紅線上，遵守交通規則右轉的丘涵聽到對方神來一問，真的很傻眼。丘涵說自己其實沒有因為這樣生氣，也不想為難對方「畢竟誰也不願意發生這種事」。雖然車門受損，丘涵還是不忘呼籲大家行車要注意交通安全並遵守交通規則。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中