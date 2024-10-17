E奶琵琶女神丘涵車門被刮傷 當下竟然笑出來？

女子國樂「無双樂團」前琵琶手丘涵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女子國樂「無双樂團」前琵琶手丘涵憑藉著傲人E級胸圍與精湛琵琶功力闖出一片天，目前轉戰YouTube領域的她也經常透過社群與粉絲互動。近日她在限時動態表示自己車門被違規停車的人刮傷，對方在警方趕到之後還質疑丘涵可能闖紅燈，由於對方車主說法太奇葩，丘涵當下只能笑。

女子國樂「無双樂團」前琵琶手丘涵。（翻攝自IG）

丘涵當時綠燈右轉後，遇到一輛違規停放在紅線上的車輛，車主臨停下車買食物，買完就直接衝出來，造成丘涵車輛右側門整片刮傷。之後警方趕往現場處理，對方還反質疑丘涵「不確定小姐有沒有闖紅燈」，丘涵聽聞此言忍不住苦笑。

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丘涵在限時動態敘述車禍經過。（翻攝自IG）

在限時動態中，丘涵問：「如果我闖紅燈，不就代表你也闖紅燈了嗎？」因為兩輛車是同方向行駛，且對方違規停在紅線上，遵守交通規則右轉的丘涵聽到對方神來一問，真的很傻眼。丘涵說自己其實沒有因為這樣生氣，也不想為難對方「畢竟誰也不願意發生這種事」。雖然車門受損，丘涵還是不忘呼籲大家行車要注意交通安全並遵守交通規則。

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