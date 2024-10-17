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娛樂 電視

《綜藝新時代》入圍國際獎項！楊繡惠節目秀快嘴「字幕跟不上」

〔記者林欣穎／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，獲得國際認證的殊榮，入圍2024亞洲影藝創意大獎，最佳資訊娛樂節目，主持群開心能讓國際看見台灣職人的特有文化，讓全世界看到士農工商各行各業的職人，努力認真在生活。

無尊（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠體驗網拍美食職人。（民視提供）無尊（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠體驗網拍美食職人。（民視提供）

節目本週播出阿翔、籃籃、楊繡惠、無尊體驗網拍美食職人，日前至新竹城隍廟開場，大家cue每天都在直播的楊繡惠這位老江湖來示範如何叫賣，一講到自己專業，楊繡惠忘記自己嘴巴有食物，熱情的示範起直播拍賣，嘴巴快到字幕都跟不上，讓大家目瞪口呆，被大家稱讚不愧是唱過饒舌的楊繡惠。

楊繡惠（右）示範如何叫賣。（民視提供）楊繡惠（右）示範如何叫賣。（民視提供）

主持人好奇怎麼職人Reece會來新竹做網拍賣美食？因為身為新竹人的職人，聽到大家都說新竹是美食沙漠，為了要跟大家證明新竹超多美食，所以做了這個網拍美食的工作，一開始從小套房堆放食物，再到現在超大倉儲的規模，也是網路世代的新興產業。

主持群與來賓看到眼前一堆食物忍不了了，以為要來試吃美食，馬上被阻止，職人說不是要先試吃是要先來揀貨，還要讓眾藝人揀貨大PK，大家看到第一張訂單竟然是來自「林依晨」的貨單，讓大家驚呼連連連，但仔細一看才發現是盜版的林依晨籃籃自己下訂的，讓大家哭笑不得。

第二張訂單是來自台南小餅乾，大家才發現原來這是阿翔的綽號，卻被籃籃吐槽是台南老餅乾，大家連揀貨都可以這樣鬥嘴，現場歡笑聲不斷。

籃籃不愧是想做網拍的新星，找貨速度超級快，但廢棒無尊一樣都沒找到，全部都是籃籃找的，接下來是阿翔和楊繡惠沒找到貨還要硬凹，剝皮辣椒雞湯竟然要客人自己去買雞，逗趣過程也讓大家知道直播主出貨辛苦的一面。

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