韓籍啦啦隊女神應援「狂吞藥」！李雅英揭艱辛內幕：跳到眼神渙散

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS最新名人訪談網路節目《鞋來開箱》邀來富邦女孩韓籍隊員李雅英擔任來賓，節目中除了分享她在應援舞蹈的實著鞋款、手工修改啦啦隊服外，李雅英也分享應援辛苦的過程。

李雅英分享在練習舞蹈時，會選擇穿著舒適的鞋子避免受傷。主持人則提到先前社群流傳一段李雅英穿著高跟鞋跳舞的影片，讓許多人都很訝異可以跳得這麼流暢，李雅英卻自嘲說道，「大家只有看到最漂亮跳舞的那一段，但有些花絮是跳完之後，走路馬上變成（左搖右擺）很難走的姿勢。」她補充其實穿高跟鞋跳舞時，會選擇腳步動作較少、手部動作較多的舞蹈，降低腳部負擔。

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李雅英鏡頭前手比愛心。（TVBS提供）

李雅英說到來台應援面臨到最大的挑戰，其實是台灣的酷暑，更笑著說自己學中文時，最常說的字就是「熱熱熱」；同時她更也很感謝場邊許多球迷準備各種大小尺寸的電風扇，以及冰塊幫啦啦隊員們降溫。

總是以陽光活力形象示人的李雅英，在光鮮亮麗的外表下，也隱藏著不為人知的辛苦經歷。李雅英分享，有一次頂著炎熱天氣，應援台韓職棒交流賽，儘管身體不適仍舊吃藥堅持下去，「感覺頭很痛，應該是中暑，因為實在是太痛了，所以我吃了很多藥，但還是太不舒服。」活動最後甚至呈現眼神渙散的狀態。

李雅英應援舞蹈活力洋溢，廣受球迷喜愛。（TVBS提供）

專訪時，主持人也問到令粉絲好奇的問題：李雅英的理想對象。面帶羞怯的李雅英猶豫之後，說道「這是我自己的秘密。」隨後才小聲地告訴主持人，她的理想對象居然是瘋迷台日韓的「全民男神」許光漢。主持人一聽便說，他是台灣眾多少女的偶像，這樣你會有很多敵人。李雅英聞言，無奈直呼：「啊，怎麼辦？」超可愛反應更讓現場眾人徹底融化。

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