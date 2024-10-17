晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王大陸又出包？錄小S節目傻問「主持人是誰」 尷尬場面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕小S、派翠克主持《小姐不熙娣》近日邀請到楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2擔任來賓，分享眾人錄製實境《艾嘉食堂》的心得，而首次登上《小姐不熙娣》的王大陸竟然在開錄前問楊祐寧：「今天主持人是誰啊？」小S一聽傻眼問說：「不會吧？」立刻走心，柯佳嬿則在一旁睜大雙眼用手遮住因為驚訝而張開的嘴巴，王大陸則緊張解釋，他其實是在詢問，當天上午大家一起出席宣傳活動的主持人是誰。

《艾嘉食堂》柯佳嬿（左一）、楊祐寧（中）、王大陸（右一）到《小姐不熙娣》宣傳。（東森綜合提供）《艾嘉食堂》柯佳嬿（左一）、楊祐寧（中）、王大陸（右一）到《小姐不熙娣》宣傳。（東森綜合提供）

由B2製作的全新實境節目《艾嘉食堂》於近日播出，24小時不停機全方位捕捉藝人真實面，《艾嘉食堂》還邀請到韓國女團（G）I-DLE舒華加入團隊，當被問到看到舒華的心情時，柯佳嬿笑說：「當舒華一走進來，因為我們已經工作到有一種默契，後期的時候大家都很累很狼狽，但是舒華一來就是非常清爽，走進廚房感覺風都是香的！」

楊祐寧則自爆不認識舒華：「她一進來我問說她是誰，我看她舞跳得很好，就跟她說：『妳舞跳得很好欸，我以前也是熱舞社的，來尬一下』」此話一出立刻嚇壞全場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中