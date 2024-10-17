王大陸又出包？錄小S節目傻問「主持人是誰」 尷尬場面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕小S、派翠克主持《小姐不熙娣》近日邀請到楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2擔任來賓，分享眾人錄製實境《艾嘉食堂》的心得，而首次登上《小姐不熙娣》的王大陸竟然在開錄前問楊祐寧：「今天主持人是誰啊？」小S一聽傻眼問說：「不會吧？」立刻走心，柯佳嬿則在一旁睜大雙眼用手遮住因為驚訝而張開的嘴巴，王大陸則緊張解釋，他其實是在詢問，當天上午大家一起出席宣傳活動的主持人是誰。

《艾嘉食堂》柯佳嬿（左一）、楊祐寧（中）、王大陸（右一）到《小姐不熙娣》宣傳。（東森綜合提供）

由B2製作的全新實境節目《艾嘉食堂》於近日播出，24小時不停機全方位捕捉藝人真實面，《艾嘉食堂》還邀請到韓國女團（G）I-DLE舒華加入團隊，當被問到看到舒華的心情時，柯佳嬿笑說：「當舒華一走進來，因為我們已經工作到有一種默契，後期的時候大家都很累很狼狽，但是舒華一來就是非常清爽，走進廚房感覺風都是香的！」

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楊祐寧則自爆不認識舒華：「她一進來我問說她是誰，我看她舞跳得很好，就跟她說：『妳舞跳得很好欸，我以前也是熱舞社的，來尬一下』」此話一出立刻嚇壞全場。

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