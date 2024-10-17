吳宇舒名嘴尪五字經辱罵運將 朱凱翔挨告結局出爐

〔記者張文川／台北報導〕名嘴、廣播主持人朱凱翔，日前晚間與妻子、電視台主播吳宇舒，一起搭乘多元計程車，到達目的地後要求司機再載朱凱翔遭拒絕，朱開門下車時辱罵司機「五字經」、「三字經」，白姓運將控告朱公然侮辱，台北地檢署起訴；台北地院審理期間雙方達成和解，白姓司機撤告，法官判決公訴不受理。

吳宇舒（左）、朱凱翔（右）。（資料照）

判決指出，朱凱翔於當天晚間8時許，與其配偶吳宇舒共同搭乘白姓男司機駕駛的多元計程車，返回新北市住處，吳宇舒先行付費下車後，要求司機直接載送朱凱翔至桃園，但這違反多元計程車的叫車、派車規定，白姓司機當場拒絕。

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朱凱翔心生不滿，基於公然侮辱犯意，於開啟車門後，公然辱罵「X你娘機X」五字經，又罵「你他媽的沒有種啊，X你娘站出來吧」，貶損司機的人格尊嚴及社會評價，白男持行車紀錄器影片報警，控告朱涉公然侮辱罪。

北檢偵查期間雙方未達成和解，將朱起訴；北院審理後，朱凱翔於辯論終結前與白男達成和解，賠償方式不公開，白男具狀撤回告訴，法官依法判決公訴不受理。可上訴。

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