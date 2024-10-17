晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳宇舒名嘴尪五字經辱罵運將 朱凱翔挨告結局出爐

〔記者張文川／台北報導〕名嘴、廣播主持人朱凱翔，日前晚間與妻子、電視台主播吳宇舒，一起搭乘多元計程車，到達目的地後要求司機再載朱凱翔遭拒絕，朱開門下車時辱罵司機「五字經」、「三字經」，白姓運將控告朱公然侮辱，台北地檢署起訴；台北地院審理期間雙方達成和解，白姓司機撤告，法官判決公訴不受理。

吳宇舒（左）、朱凱翔（右）。（資料照）吳宇舒（左）、朱凱翔（右）。（資料照）

判決指出，朱凱翔於當天晚間8時許，與其配偶吳宇舒共同搭乘白姓男司機駕駛的多元計程車，返回新北市住處，吳宇舒先行付費下車後，要求司機直接載送朱凱翔至桃園，但這違反多元計程車的叫車、派車規定，白姓司機當場拒絕。

朱凱翔心生不滿，基於公然侮辱犯意，於開啟車門後，公然辱罵「X你娘機X」五字經，又罵「你他媽的沒有種啊，X你娘站出來吧」，貶損司機的人格尊嚴及社會評價，白男持行車紀錄器影片報警，控告朱涉公然侮辱罪。

北檢偵查期間雙方未達成和解，將朱起訴；北院審理後，朱凱翔於辯論終結前與白男達成和解，賠償方式不公開，白男具狀撤回告訴，法官依法判決公訴不受理。可上訴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中