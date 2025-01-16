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藍委擬砍光公視23億預算！影視圈發起連署堅決反對

《聽海湧》遭國民黨直指，是刪除公視預算的原因。（臺史博提供）《聽海湧》遭國民黨直指，是刪除公視預算的原因。（臺史博提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院朝野黨團15日協商114年度中央政府總預算案，國民黨以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等原因提案全數刪除文化部補助公視的23億預算，引起影視圈反彈，並發起連署，包括戲劇學者邱坤良、雲門舞集創辦人林懷民、導演王小棣、政大廣電系教授陳儒修、導演陳玉勳都加入表態反對刪除公視全年度預算。

相關新聞：金馬導演籲同行投入「製作罷免影片」 陳玉珍竟嗆：公布所有名單

國民黨團提案指出，公視經營的英語頻道Taiwan Plus去年報導美國總統大選時，將川普稱為「重刑犯」而引發重大爭議，丟盡台灣顏面，甚且留有後續之國安危機。國民黨立委柯志恩則細數公視爭議，不願謙卑面對《聽海湧》竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議等，並為此提案刪除文化部補助公視的23億預算。此舉卻引發影視圈強烈反彈與擔憂，包括《奇蹟的夏天》導演楊力州、《天橋上的魔術師》導演楊雅喆、《聽海湧》導演孫介珩等人都發聲抨擊。

楊力州15日發文呼籲，相關從業人員投入公民罷免的影片支援工作，卻引來國民黨立委陳玉珍反嗆，真的是惡僕欺主，人民才是主人，你們這些人覺得人民的納稅錢專門補助給你們是應該的嗎？如果你們真的是所謂的名導，大家追著你們拍片都來不及了！一心只想依賴政府的老百姓的納稅錢來補到自己的口袋，還要用很冠冕堂皇的理由，我們民意代表本來就是要站在老百姓那一邊，而不是站在只想把政府的錢放在自己口袋的你們這一些人這一邊吧？你們有良知嗎？」她還撂話「最好名單全部都公布，不要自己私自留下來公開列出來吧」。

國民黨立委陳玉珍。（資料照）國民黨立委陳玉珍。（資料照）

如今影視圈發起連署，強調公共電視是台灣與台灣公民社會艱辛建立的珍貴公共領域，「我們堅決反對刪除公共電視全年度預算！」

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