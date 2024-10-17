台灣也有「特攝片」英雄！《神龍飛俠》免費放映在新莊

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心為響應10月27日「世界影音遺產日」，本月展開系列活動，將於26日於新莊影視聽中心戶外廣場免費放映1968年上映的《神龍飛俠》，搭配電影主題的解謎活動，邀影迷共享年度盛會。

台灣影史上近千部的台語片中，有名為「神龍俠三部曲」的假面特攝片《神龍飛俠》為首部曲。（國家影視聽中心提供）

《神龍飛俠》為「神龍俠三部曲」假面特攝片之一，「特攝片」最早起源於日本戲劇，由演員穿上戲服扮演巨大怪物，搭配場景模型拍攝，變身英雄也在此類型作品中嶄露頭角。

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《神龍飛俠》描述香港報社記者三林君只要發現城市遇到危險，就會戴上蒙面眼罩搖身一變成為「神龍飛俠」，該片和《月光大俠》與《飛天怪俠》並稱「神龍俠三部曲」。

《神龍飛俠》選在10月26日晚間，於新莊影視聽中心戶外廣場舉辦亞洲首映。（國家影視聽中心提供）

「神龍俠」系列作邀來日本粉紅電影始祖小林悟擔任導演，與台灣製作團隊共同創作，電影充滿宇宙人、怪盜團、惡魔黨，以及「鳥來嬤」吳敏飾演的盲人歌手，配上「李棠華特技團」詮釋反派武打，台日混血元素碰撞出全新火花。

為慶祝該片首映，26日下午3點將舉辦《神龍飛俠大冒險：尋找失落的電影寶藏》闖關活動，至影視聽中心場館一樓服務台領取「神龍飛俠眼罩」與集點卡，跟隨地圖路線完成關卡，即可在扭蛋機隨機扭出倪瑞宏聯名系列文創商品。

國家影視聽中心為響應10月27日「世界影音遺產日」，將分享年度典藏修復成果並亞洲首映《神龍飛俠》。（國家影視聽中心提供）

另外，當晚7點邀請大家觀賞《神龍飛俠》數位修復版，活動現場將提供多樣電影配餐，歡迎親子、三五好友一起組隊對抗宇宙黨，用玩遊戲、看電影一同關注保存及修復影音資料的重要性。

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