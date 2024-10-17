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《創造營》男星爆「未婚當2寶爸」手寫道歉信 網批：沒戴套還想當偶像

俞更寅日前在直播中承認已經當爸。（翻攝自微博）俞更寅日前在直播中承認已經當爸。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲中國男星俞更寅因參加《創造營2021》走紅，是前男團SWIN的隊長。近期他在直播中無預警脫口「已是兩個孩子的爸」，讓粉絲相當震驚與失望，他15日於微博公開手寫信道歉：「偶像失格。」

俞更寅在手寫信中透露，自己早在出道前就有女友，但為了繼續當偶像選擇不承認，也坦承自己存在僥倖心理，「我已經知道了生子這樣的事是不符合粉絲心中的偶像準則的，沒有公開有寶寶的事，我承認還是存在僥倖心理的，總覺得不公開，寶寶和工作就不會攪在一起，可以並行」。

俞更寅坦言在得知女友意外懷孕時，當下感到不知所措，但認為不能剝奪孩子來到世上的權利，所以在兩年前迎來雙胞胎寶寶，成為人父，並向辜負粉絲信任而道歉，「我知道解釋和道歉都是蒼白的，就算大家最終都要選擇離開，我也應該給大家一個交代」。貼文一出引來網友怒轟：「沒帶套、沒結婚、還想吃這碗飯！」、未婚生子還想當偶像。」

俞更寅給粉絲的手寫信。（翻攝自微博）俞更寅給粉絲的手寫信。（翻攝自微博）

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