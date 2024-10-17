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台灣人不滿珍奶被「文化挪用」卻魔改披薩？呱吉點出關鍵

劉思慕日前在真人實境秀節目《龍穴》，質疑魁北克商人推出珍珠奶茶產品，沒有尊重亞洲或台灣起源。（美聯社）劉思慕日前在真人實境秀節目《龍穴》，質疑魁北克商人推出珍珠奶茶產品，沒有尊重亞洲或台灣起源。（美聯社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢演員劉思慕（Simu Liu）日前在英國真人秀節目《Dragons' Den（龍穴）》，其中一組加拿大公司負責人宣傳新品波霸飲料，並取名為「Bobba」，他質疑對方的宣傳手法根本是「文化挪用」。對此，網紅呱吉昨（16日）於臉書提出看法，指出關鍵在於「很多人不知道珍奶是誰發明」。

呱吉昨天於臉書撰文表示，劉思慕於節目中指出，美國創業者開發「罐裝珍奶」是文化挪用，此舉獲得部分台灣民眾認同和讚賞，「覺得這是我們台灣的珍寶，才不能給戴著粉紅色眼鏡的美國佬濫用呢。」

不過，呱吉反問，「如果有一個台灣人開發超好吃的冷凍披薩，行銷全世界，有問題嗎？台灣人挪用義大利文化嗎？」他認為，這要回到「文化挪用」的定義，通常指的是強勢文化對弱勢文化的掠奪行為。對於已經成為全球流行的共同資產，如冷凍披薩，誰來製作都無妨，因為大家都知道披薩是義大利的發明。他也強調，目前的問題在於許多人並不知道珍奶的起源是台灣，這反映出台灣在國際文化中的弱勢地位。

呱吉指出，劉思慕提出的質疑其實是代表進步派言論，這種觀點通常來自左派對弱勢文化的關注，「很多人覺得進步派的政治正確很蠢，進步派都是一群低能，但劉思慕這個提問就是超級進步派才會講的政治正確言論。」他認為社會本就需要不同的聲音來找到平衡，不論右派、左派。

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