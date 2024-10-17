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娛樂 電視

45歲陳喬恩不生遭酸「老母雞生不出蛋」 火大反擊：生10個婚姻就長久？

〔記者蕭方綺／台北報導〕45歲陳喬恩與富二代老公Alan9月在馬來西亞補辦婚禮，一如既往地在婚禮結束後，夫妻倆不斷被網友催生，還有酸民不客氣跟她說：「就是個老母雞生不出蛋吧。」她不改直率個性，在直播中霸氣回擊「要生你就自己生」，更火大直言：「如果你生10個，你的婚姻很長久嗎？」認為養兒不一定能防老，「還是靠自己最重要」。

陳喬恩（左）與Alan婚禮後，不斷被關心肚皮動靜。（翻攝自IG）陳喬恩（左）與Alan婚禮後，不斷被關心肚皮動靜。（翻攝自IG）

外界不斷關心陳喬恩的肚皮動靜，她日前開直播提到很多網友問她「何時生小孩」，她一度回應「要生你就自己生」，未料有網友留言，「她把狗照顧得這麼好，希望她的狗以後生小孩，她的小狗會照顧她」，提醒她養兒防老，結果陳喬恩回擊：「Sorry，牠結紮了，生不了小狗。」

她冷靜回應酸民：「你要不要照顧好你自己啊？你管我有沒有人照顧，我應該活得比你好吧！」

有些網友還擔心她如果選擇不生，會影響婚姻，陳喬恩更是無奈表示：「我不懂生不生小孩這件事情，到底對社會影響很大嗎？我愛生不生，你們要生你們繼續生啊，還有人說『你看她不生孩子，她以後一定會離婚的，他們不長久的』，我心裡想說一個婚姻長不長久，是用孩子來證明的嗎，如果你生10個，你的婚姻很長久嗎？」

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