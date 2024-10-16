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王寶強慈善形象攏係假！昔承諾「要資助小演員到大學」事後卻失聯

中國男星王寶強因電影《人在囧途》系列爆紅。（翻攝自微博）中國男星王寶強因電影《人在囧途》系列爆紅。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王寶強因電影《人在囧途》系列爆紅，他近期轉行導演，去年7月執導的電影《八角籠中》大獲好評。宣傳電影時他曾公開表示要資助片中的小演員，直到他們上大學，沒想近日卻被爆出根本沒資助，甚至還失聯1年多。

王寶強曾公開表示要資助電影《八角籠中》的小演員直到他們上大學，沒想近日卻被爆出根本沒兌現。（翻攝自微博）王寶強曾公開表示要資助電影《八角籠中》的小演員直到他們上大學，沒想近日卻被爆出根本沒兌現。（翻攝自微博）

電影《八角籠中》找來許多住在偏遠地區、家境貧困的素人小演員演出「格鬥孤兒」，拍攝完後，王寶強受訪時表示，他會資助這些孩子的生活費、學費直到上大學，善心舉動讓外界相當感動。怎料近日卻傳出，王寶強說要資助，但至今已經一年多了仍未兌現，且其中四個主要演員被發現隸屬王寶強的公司，根本不像他說的都是找貧困孩童。

在電影與王寶強一同出演的一位小演員表示，平時和王寶強沒有聯絡：「（資助）是真是假誰都不知道，反正到現在為止都沒有收到任何的聯繫和幫助」。



 

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