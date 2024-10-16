接棒五月天！羅志祥台東開唱 大咖天王天后卡司曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕接棒五月天「一路向東」演唱會，台東將於11月9日、10日推出「嗨！出發吧 來台東」演唱會，號稱2024年全台灣陣容最堅強音樂節，最新一波卡司包括亞洲舞王羅志祥、林宥嘉、萬芳、彭佳慧、新生代女團babyMINT、國語作業簿DJ秀在內。

羅志祥。（台東縣政府提供）

羅志祥年底將在高雄巨蛋開唱，對於此次提前在台東演出，他直呼：「哇，應該10年了吧，這次聽到要去台東表演，真的很開心也很興奮！」透露阿祖是台東成功人，在小時候有去過，但印象很模糊了，這次希望回去可以找尋兒時回憶。

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萬芳。（台東縣政府提供）

萬芳與台東這片土地總是緊密連結，她說：「開心啊，好像跟老朋友相聚的感覺！」2022年她曾在台東生活兩個多月，「感受到狹長形的台東有著豐富的景色和人文，有山有田有大海，山線與海線的不同視覺與空氣，不管是從山線的池上、關山、鹿野，或是海線的長濱、成功、都蘭、多良、太麻里等等。」

談起台東美食的部分，萬芳大讚：「這些年有越來越多的年輕人返鄉創業開店，也有老店依舊帶來味蕾的記憶。」最後呼籲粉絲們好好來觀光：「狹長形的台東，很適宜規劃長一點的時間停留，因為這裡臥虎藏龍，不論是景色、人文或是藝術，稍微走進去一點，就會有更多驚奇的發現。台東也是很多人追尋自我的地方，請打開自己的心與台東相遇。」

彭佳慧。（台東縣政府提供）

金曲歌后彭佳慧也說好興奮，「好久沒到東海岸演出，距離家鄉屏東到台東只要2小時距離，卻有種特別氛圍，很chill、恬靜純樸。」至今仍難忘米苔目、炸雞的美味，透露上次到台東旅行，還扛了一大包米回台北。

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