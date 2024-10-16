PIZZALI脫了！緊黏高爾宣操肌「要當饒舌圈粗哥」女友卻不愛

PIZZALI熱愛健身。（龍大謝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕自《大嘻哈時代》脫穎而出的PIZZALI沉潛3年，加入高爾宣成立的音樂品牌「龍大謝」，將發行個人首張專輯《赤子》，特別把與老闆高爾宣合作的「心血結晶」之作《狠操俱樂部》收錄在專輯中。

熱愛健身的PIZZALI與高爾宣把運動的甘苦心境寫進歌中，期望透過熱血歌詞勉勵自己，只要「狠操」便能突破任何困境。

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PIZZALI與老闆高爾宣。（龍大謝提供）

PIZZALI談到，「常在運動時遇到爾宣，彼此也常在健身時相互督促激勵，決定邀他加入這個俱樂部，還因此激盪出創作動機，得知我要做健身主題的歌，爾宣就二話不說一起投入寫歌。」

PIZZALI都稱呼老闆是「高教練」，「在健身時他都會在一旁激勵我要再做重一點，才能操出好身材，我們還會不時地幫忙對方補重量，一起感受到『狠操』快感。」

健身有成的PIZZALI體脂肪從原本的16降到12，肌肉重量更從35kg變到38kg，把高爾宣身材當成目標的他謙虛稱：「我還不算是真正的『健人』！還要再努力，希望能成為像爾宣一樣有厚實肩膀的男人。」放話要當饒舌圈的粗哥。

PIZZALI拍攝專輯視覺展現好身材。（龍大謝提供）

PIZZALI裸上半身拍攝專輯視覺照，力求完美的他，特別在拍攝前提早進行飲控，不僅只吃水煮食物，更不吃任何碳水化合物，他苦笑說：「那14天是我最操的時候，也因為飲控，每天心情都不太好！」至於女友對他身材變好有何評價？PIZZALI笑說：「女友說比較喜歡我有肚子的時候，用枕頭來比喻就是肚子從軟枕變硬枕了。」

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