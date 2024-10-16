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郝劭文升格2寶爸！昔為繼女「舉家搬回台灣」 中國妻大讚很適應

郝劭文（左）與中國籍妻子林寧瑞結婚逾2年。（翻攝自微博）郝劭文（左）與中國籍妻子林寧瑞結婚逾2年。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕34歲郝劭文過去以童星身分出道，憑藉精湛演技在《新烏龍院》、《狗蛋大兵》、《中國龍》等電影作品中爆紅，2022年5月與中國籍化妝師林寧瑞結婚，如今夫妻倆爆喜訊宣布懷孕。其實，郝劭文對9歲繼女也視如己出，更因痛心繼女遭霸凌，毅然決然舉家定居台灣至今。

郝劭文步入婚姻逾2年，老婆林寧瑞今（16日）曬出多部影片並以玩笑口吻表示：「最近有點脹氣。」藉此宣布懷孕喜訊。影片中，林寧瑞在公園愜意散著步、以俯角拍自己的孕肚，郝劭文則是緊閉雙眼深情親吻肚中寶寶，夫妻倆還一同觀看展覽、擺出搞怪姿勢，粉絲們聞訊也紛紛獻上祝福。

事實上，郝劭文對9歲繼女更是視如己出，將升格2寶爸的他，今年3月因繼女在學校遭受霸凌，讓他氣得找上相關單位介入調查，甚至毅然決然舉家搬回台灣定居至今，護妻小的愛家舉動展露無疑。當時就有粉絲關心表示：「感覺台北那邊的生活節奏蠻舒適的！」林寧瑞也贊同回應：「謝謝關心，一切都好很適應喔！」

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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