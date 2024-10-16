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娛樂 電視

爭取輕判？朱學恒突發道歉文 網酸爆：證明硬拗是錯的

朱學恒。（資料照）朱學恒。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕名嘴朱學恒遭控2度強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，遭判刑1年2月，可上訴，而案經上訴，由台灣高等法院二審審理中，朱學恒則於今（16）中午在臉書曝光公開道歉文。

朱學恒臉書內文表示：「本人於民國一百一十一年八月六日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意。」

他也說，對後續本人告發自己的行為及媒體新聞事件的發言，造成A女的接續困擾致歉，「本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。同時也為此浪費社會及司法資源，做出不好的示範向社會道歉，本人已經明白此舉的錯誤之處並深切反省。」

回顧該事件，朱學恒在去年#MeToo事件爆發後，於節目中談及該話題，引起鍾沛君不滿、發文揭露自己在2022年8月的某次餐敘強吻摟抱她，還稱「反正妳明天也不會記得。」而朱學恒隨後開直播道歉，但仍堅稱自己當天喝到斷片，完全記不起來，為了自清，還到台北地檢署「自我告發」，如今朱學恒在上訴高等法院後認罪，改口坦承犯行，又突然發了道歉文，法界認為是想爭取輕判。

網友們看到後則紛紛留言表示：「刑安」、「告發自己的天才」、「現在才想認錯喔」、「證明你當初選擇硬拗是錯的，而且賠掉了自己的直播節目⋯」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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