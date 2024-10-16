「幸福嘉義米」獲選金馬獎61聯名禮盒 感念已故水稻專家吳永培

嘉義市長黃敏惠今天帶領「嘉市好店」業者到南投縣參加「三地共享 閃耀金馬-金馬61聯名商品揭露記者會」。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市農民與三光米公司契作栽培台農82號米，以「幸福嘉義米」所設計推出的「嘉嚐‧改天吃飯」獲選金馬獎第61屆頒獎典禮聯名禮盒。嘉義市長黃敏惠今天帶領「嘉市好店」業者到南投縣參加「三地共享 閃耀金馬-金馬61聯名商品揭露記者會」，攜手行銷「幸福嘉義米」，並進行交流觀摩。

嘉義市長黃敏惠展示以「幸福嘉義米」所設計推出的「嘉嚐‧改天吃飯」獲選金馬獎第61屆頒獎典禮聯名禮盒。（嘉市政府提供）

記者會展示嘉市「嘉市好店」三光米公司「嘉嚐‧改天吃飯」，還有雲林縣「雲林良品」虎霸王花生「粒粒深情．正在花生」、南投縣「品味南投」微熱山丘「山丘巴娜娜」，皆獲選金馬61聯名禮盒。嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華出席記者會行銷。

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嘉義市長黃敏惠（右五）與已故水稻專家吳永培的遺孀黃玉珍（右四）及其家人合照。（嘉市政府提供）

已故水稻育種專家吳永培任職嘉義農業試驗分所期間，育成食味媲美日本越光米、耐倒伏的台農82號，協助嘉市打造在地良質米品牌「幸福嘉義米」，並由嘉市政府進行推廣；三光米公司以「幸福嘉義米」設計推出「嘉嚐‧改天吃飯」。

黃敏惠在記者會介紹「幸福嘉義米」時，感念吳永培博士耗時11年培育，並介紹專程到場的吳永培遺孀黃玉珍及其家人，獲得全場熱烈掌聲。

黃敏惠說，嘉市農業發展與鄰近縣市合作密切，著重「食在地、吃當季」，現有稻作面積760公頃，占農地面積40％以上，基於糧食安全考量，選擇具少肥少藥、耐病蟲害和耐旱等特性的台農82號米，打造「幸福嘉義米」品牌。

嘉市府建設處長田長沛說，市府積極推動食農教育，今年起將「幸福嘉義米」納入全市28所國中小學的營養午餐，每週採用一次，讓學子享用當地生產的台農82號米，推廣「地產地消」、「食在地吃當季」，培養下一代對在地農業的認同與支持。

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